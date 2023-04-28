Полицейские "накрыли" в донской станице Ольгинской сразу две нарколаборатории

Опубликовано: 20:20, 28 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В ростовской станице Ольгинской полиция ликвидировала две обособленные нарколаборатории, производившие смертельное зелье – их хозяева даже не были знакомы.

Донским полицейским удалось ликвидировать в станице Ольгинской сразу две разные нарколаборатории, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Их организаторы – 52-летний уроженец Адыгеи и 45-летняя жительница Ростова-на-Дону – не были знакомы, но занимались одним и тем же смертельно опасным производством. В его ликвидации и задержании их организаторов участвовали сотрудники ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из регионального УФСБ, передает РИА Новости.

Хозяин одной из "фабрик смерти" был задержан рядом с домом в своем автомобиле – у него обнаружили и изъяли около полукилограмма мефедрона, расфасованного для продажи, а из дома, который арендовал мужчина, было изъято лабораторное оборудование и еще более 750 г "синтетики".

У хозяйки нарколаборатории, тоже оборудованной в арендуемом ею доме, сыщики изъяли 9 кг прекурсоров для производства той же отравы. Обе лаборатории могли производить в месяц до 15 кг "дури".

В отношении наркодельцов возбуждены уголовные дела, оба они заключены под стражу.