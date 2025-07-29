Поиски экипажа пропавшего вертолета в Казахстане пока не дали результата

Экипаж разбившегося в районе озера Сорбулак в Казахстане ищут более 330 спасателей на 59 автомобилях, 23 лодки, 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты, однако пока все их усилия не приносят результатов, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.
Поиски длятся уже 11 дней, в них задействованы сотрудники МЧС, МВД и других государственных структур страны.
Поиски осложняют глубокое заиливание дна озера, нулевая видимость под его водой и сложная погода, установившаяся в регионе. Несмотря на все, поиски идут в круглосуточном режиме.
Останавливаться казахстанские поисковики не намерены – они будут работать до установления причин гибели членов экипажа и судьбы пропавшего вертолета, заверили в МЧС страны.