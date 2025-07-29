Поиски экипажа пропавшего вертолета в Казахстане пока не дали результата

Несмотря на колоссальные силы, задействованные в поиске экипажа пропавшего вертолета, пока они не дали никакого видимого результата, сообщили сегодня в министерстве обороны страны.

Экипаж разбившегося в районе озера Сорбулак в Казахстане ищут более 330 спасателей на 59 автомобилях, 23 лодки, 12 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также эхолоты, георадары, авиация и кинологические расчеты, однако пока все их усилия не приносят результатов, сообщает пресс-служба министерства обороны страны.

Поиски длятся уже 11 дней, в них задействованы сотрудники МЧС, МВД и других государственных структур страны.

Поиски осложняют глубокое заиливание дна озера, нулевая видимость под его водой и сложная погода, установившаяся в регионе. Несмотря на все, поиски идут в круглосуточном режиме.

Останавливаться казахстанские поисковики не намерены – они будут работать до установления причин гибели членов экипажа и судьбы пропавшего вертолета, заверили в МЧС страны.