Пропавший в Казахстане вертолет нашли в озере Сорбулак

Казахстанские военные идентифицируют фрагменты военного вертолета министерства обороны страны, найденного в озере Сорбулак в Алматинской области страны. Обнаружить его удалось с помощью космического мониторинга.

Казахстанские военные нашли фрагменты военного вертолета EC-145, который пропал с радаров в районе населенного пункта Отар Алматинской области 25 июля, сообщили в Минобороны страны.

Обломки были найдены в ходе космического мониторинга, проводимого в Оперативном штабе Командного центра МЧС – их обнаружили по масляному пятну в районе озера Сорбулак Алматинской области. К поискам привлечен личный состав пяти воинских частей, отметили в ведомстве, передает Sputnik Казахстан.

Накануне в район озера прибыли поисковые подразделения и техника из Актау и Конаева – в арсенале поисковиков теперь есть водолазное снаряжение, эхолоты, катер и лодка для обследования труднодоступных участков водоема.

Сейчас на месте предполагаемого падения винтокрылой машины работают 200 человек, 40 единиц техники, 15 плавсредств, 4 кинологических расчета и 2 воздушных судна спасателей.

Напомним, ранее мы писали о том, что 25 июля на юге Казахстана пропал вертолет, принадлежащий Минобороны Казахстана. Он летел из Лугового. На его борту находилось несколько человек, он не вышел на связь в районе Отар. На место ЧП направились силы и средств МЧС республики, а также вертолет "Казавиаспаса".