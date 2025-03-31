Вестник Кавказа

У иранского Казвина рухнул учебный вертолет

У иранского Казвина рухнул учебный вертолет
© Фото: Mehr
Сегодня утром в провинции Казвин на севере Ирана потерпел крушение легкомоторный учебный вертолет – по невыясненным пока причинам он рухнул на поле в районе городского аэропорта, пострадали два человека.

Сегодня утром в районе аэропорта иранского Казвина потерпел крушение учебный вертолет, экипаж винтокрылой машины выжил, но получил серьезные травмы, сообщили в пожарной службе города.

Учебный легкомоторный вертолет потерпел крушение в районе 9:00 утра по иранскому времени (8:30 мск) на сельскохозяйственном поле, прилегающем к аэропорту Казвина, передает иранское новостное агентство Mehr.

В результате крушения пострадали мужчина и женщина - пилот и второй пилот вертолета, с многочисленными травмами различной степени тяжести они были доставлены в местную больницу, сейчас они находятся под наблюдением врачей.

На месте крушения вертолета уже работают представители следственных органов, которые устанавливают причины крушения, говорится в сообщении.

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