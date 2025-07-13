Вестник Кавказа

Военный вертолет перестал выходить на связь в Казахстане

Министерство обороны Казахстана
© Фото: Игорь Лепёхин
Принадлежащий Минобороны Казахстана вертолет пропал в пятницу на юге республики. Ему на помощь направились силы МЧС.

В Казахстане перестал выходить на связь вертолет Минобороны. Об этом рассказали 25 июля в МЧС страны.

Вертолет вылетел из Лугового. На его борту находилось несколько человек.

"В дежурную часть департамента по чрезвычайным ситуациям Алма-Атинской области поступило сообщение о том, что вертолет МО, вылетевший из Лугового с тремя членами экипажа, не выходит на связь в районе Отар"

– МЧС Казахстана

На место ЧП направились силы и средств МЧС республики, а также вертолет "Казавиаспаса".

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