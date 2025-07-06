У Казахстана будет своя грузовая авиакомпания

Власти Казахстана планируют создать национальную грузовую авиакомпанию, которая будет заниматься транзитными авиаперевозками грузов не только в Казахстан, но и между другими странами.

Уже до конца текущего 2025 года в Казахстане будет создана собственная национальная грузовая авиакомпания – на первых порах карго-перевозки будут осуществлять три грузовых самолета, сообщили в инвестиционном холдинге страны "Самрук-Казына".

Планируется, что свои первые рейсы казахстанские грузовые авиалайнеры совершат уже в начале будущего 2026 года, а в дальнейшем воздушный флот новой авиакомпании расширят до 10 авиалайнеров, передает Sputnik Казахстан.

"Через воздушное пространство страны проходит около 15% мировых грузовых перевозок - почти 58 млн т грузов в год. Новый авиаперевозчик поможет привлечь больше транзитных грузов и усилит позиции Казахстана на мировом рынке авиационных перевозок"

- премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов

Основная задача нового грузоперевозчика – в кратчайшие сроки выйти на рентабельность проекта, в свою очередь правительство обеспечит ему для этого гарантированное топливо, пообещал Бектенов.