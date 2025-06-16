Вестник Кавказа

Китайский перевозчик начал выполнять рейсы в Казахстан

Китайский перевозчик начал выполнять рейсы в Казахстан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Алматы и Шанхай связал прямой рейс нового для Казахстана перевозчика China Eastern Airlines. Новый авиарейс выполняется с регулярностью три раза в неделю.

Китайская компания China Eastern Airlines выполнила первый прямой рейс международный рейс по направлению Шанхай-Алматы.

"Открытие нового направления укрепляет транспортную связанность между Казахстаном и Китаем, способствует развитию делового, туристического и культурного обмена"

– аэропорт Алматы

Запланировано по три рейса еженедельно - понедельник, среды, пятница. На международный маршрут поставлены авиалайнеры Airbus 321Neo.

Ранее самолеты авиаперевозчика не летали в Казахстан и другие страны региона.

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