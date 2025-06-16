Китайский перевозчик начал выполнять рейсы в Казахстан

Алматы и Шанхай связал прямой рейс нового для Казахстана перевозчика China Eastern Airlines. Новый авиарейс выполняется с регулярностью три раза в неделю.
Китайская компания China Eastern Airlines выполнила первый прямой рейс международный рейс по направлению Шанхай-Алматы.
"Открытие нового направления укрепляет транспортную связанность между Казахстаном и Китаем, способствует развитию делового, туристического и культурного обмена"
– аэропорт Алматы
Запланировано по три рейса еженедельно - понедельник, среды, пятница. На международный маршрут поставлены авиалайнеры Airbus 321Neo.
Ранее самолеты авиаперевозчика не летали в Казахстан и другие страны региона.