Поезда в Крым – вопрос о ценах направлен в Минтранс и ФАС

В Госдуме считают, что цены на билеты на поезда в Крым должны регулироваться государством. Миронов направил обращение в Минтранс и в ФАС.

Ввести госрегулирование цен на железнодорожные билеты в Крым просит лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов, передает РИА Новости.

Просьбу рассмотреть вопрос о государственном регулировании транспортного сообщения с Крымом депутат направил главе Минтранса Роману Старовойту. Он призвал сделать ценообразование справедливым, а ж/д транспорт доступным. По мнению Миронова, в разгар сезона поездов на это направлении должно стать больше, а деятельность перевозчиков – контролироваться.

Также депутат обратился по данному вопросу в ФАС, обращение направлено главе ведомства Максиму Шаскольскому.

"Учитывая огромное значение Крыма, его туристический потенциал и военную инфраструктуру, считаю необходимым вмешательство Минтранса России и ФАС России для решения проблемы и создания устойчивого транспортного сообщения"

– Миронов