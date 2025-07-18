Поезда идут с задержкой на Северо-Кавказской железной дороге

Девять поездов идут с задержками из-за происшествий на станциях Песчанокопская и Тимашевская. Сегодня ночью беспилотники атаковали Ростовскую область и Краснодарский край.

Дочернее предприятие РЖД "Федеральная пассажирская компания" сообщило о задержках поездов на Северо-Кавказской железной дороге из-за беспилотников.

Отмечается, что девять поездов ФПК идет с задержками из-за происшествий на станциях Песчанокопская и Тимашевская. Сотрудники оказывают поддержку и помощь пассажирам.

В компании подчеркнули, что пассажирам поездов дальнего следования, которые задерживаются в пути более чем на 4 часа, обеспечат питанием.

Стоит добавить, что обломки беспилотников упали на вокзалы в Песчанокопском и Тимашевском. Железнодорожники делают все возможное для сокращения времени задержки поездов.