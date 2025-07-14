В аэропортах Сочи и Минвод задерживаются десятки рейсов

В аэропорту Сочи на прилет и вылет задерживаются 38 рейсов. В аэропорту Минеральных Вод отложили несколько рейсов.

Десятки рейсов задерживаются в воздушных гаванях Сочи и Минеральных Вод, сообщают пресс-службы аэропортов двух указанных городов.

Так, в международной авиагавани Сочи на прилет и вылет задерживаются 38 рейсов: 20 – на вылет и 18 – на прилет. Уточняется, что самолеты задерживаются больше чем на 2 часа.

В пресс-службе добавили, что ситуация в сочинском аэропорту в настоящее время спокойная, функционируют точки общепита, а места для отдыха есть во всех секторах.

Помимо этого, установлены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

В Минеральных водах отложили вылеты семи самолетов в Москву, Сочи, Стамбул, Екатеринбург и Санкт-Петербург. Еще 12 рейсов задержаны на прилет.