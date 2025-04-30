Вестник Кавказа

Аэропорты на Северном Кавказе возобновили работу

Аэропорты на Северном Кавказе возобновили работу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Аэропорты ряда городов Северного Кавказа возобновили деятельность. Ранее их работа была ограничена для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика и Ставрополя возобновили свою работу, сообщил официальный представитель Росавиации Андрей Кореняко.

Он добавил, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов. Помимо указанных аэропортов, восстановили деятельность авиагавани Сочи и Тамбова.

Ранее Кореняко подчеркнул, что аэропорты приостановили свою работу, они не принимают и не отправляют самолеты.

Стоит добавить, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров рассказал о крупной атаке беспилотников на край. Он отметил, что в небе над Невинномысском сбили 37 БПЛА.

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