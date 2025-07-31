Подтопление вызвало несколько ЧП в Туапсинском районе

Туапсинский район Краснодарского края подтопило после обильных дождей. Это вызвало ряд ЧП в нескольких населенных пунктах.

При подтоплении в селе Дефановка Туапсинского района Краснодарского края автобус, наполненный людьми, упал в реку, рассказали в региональном оперштабе.

"При подтоплении в Туапсинском муниципальном округе спасли 25 человек из автобуса. В селе Дефановка по ул. Кольцевой с моста в реку упал автобус. Сотрудники "Кубань-СПАС" спасли всех 25 человек. В операции участвовали семь человек и две единицы техники"

- оперштаб Краснодарского края

По данным местного МЧС, подтопление также произошло в поселках Молдовановский и Новомихайловский после сильных осадков и поднятия уровня реки Дефань.

МЧС Краснодарского края

Помимо этого, глава Кубани Вениамин Кондратьев, что в населенном пункте Лермонтово смыло мост, который находился в аварийном состоянии. По его словам, из-за схода селя временно ограничено движение автомобилей через Молдаванский перевал, а в районе Джубги организовано реверсивное движение.