Сход селей перекрыл часть трассы М-4 в Краснодарском крае

Из-за схода селевых масс на Кубани часть трассы М-4 "Дон" пришлось перекрыть. Движение автомобилей приостановлено в направлении Джубги.
Обильные осадки привели к сходу селевых масс на федеральную трассу М-4 "Дон" в Краснодарском крае, рассказали в пресс-службе госокомпании "Автодор".
Сейчас движение автотранспорта временно закрыто в районе 1414 км в направлении Джубги. На месте работают сотрудники оперативных служб, приступившие к ликвидации последствий стихии.
"Для проезда в сторону Новороссийска есть возможность объезда через съезд на 1346 км М-4 "Дон" на трассу А-146 Краснодар — Верхнебаканский (южный обход)"
– пресс-служба "Автодора"
Стоит отметить, что дожди в районе продолжаются.
Напомним, что на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Оно продлится до 4 августа включительно.