Вестник Кавказа

Сход селей перекрыл часть трассы М-4 в Краснодарском крае

Сход селей перекрыл часть трассы М-4 в Краснодарском крае
© Фото: пресс-служба “Автодора“
Из-за схода селевых масс на Кубани часть трассы М-4 "Дон" пришлось перекрыть. Движение автомобилей приостановлено в направлении Джубги.

Обильные осадки привели к сходу селевых масс на федеральную трассу М-4 "Дон" в Краснодарском крае, рассказали в пресс-службе госокомпании "Автодор".

Сейчас движение автотранспорта временно закрыто в районе 1414 км в направлении Джубги. На месте работают сотрудники оперативных служб, приступившие к ликвидации последствий стихии.

"Для проезда в сторону Новороссийска есть возможность объезда через съезд на 1346 км М-4 "Дон" на трассу А-146 Краснодар — Верхнебаканский (южный обход)"

– пресс-служба "Автодора"

Стоит отметить, что дожди в районе продолжаются.

Напомним, что на территории Краснодарского края действует штормовое предупреждение. Оно продлится до 4 августа включительно.

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