Вестник Кавказа

Подозреваемые в подготовке терактов задержаны на северо-западе Турции

Подозреваемые в подготовке терактов задержаны на северо-западе Турции
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Группа связанных с преступной организацией лиц готовила серию терактов в Турции. Они были схвачены правоохранителями при въезде в провинцию на северо-западе страны.

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в северо-западной части страны группу подозреваемых в подготовке терактов. Об этом пишет местная пресса.

По информации проправительственной газеты Turkiye, подозреваемые были схвачены в провинции Бурса.

Уточняется, что автомобиль с ними был остановлен правоохранителями на въезде в провинцию. Во время обысков у пассажиров были обнаружены и изъяты две ручные гранаты.

В ходе проведенного расследования было установлено, что подозреваемые связаны с преступной организацией.

"Выяснилось, что шантаж, давление и нападения планировались против некоторых людей в Измире по инструкциям, полученным от руководителей организации, скрывающихся за границей"

– издание Turkiye

Установлено, что подозреваемые занимались планированием терактов по всей Турции.

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