Подозреваемые в подготовке терактов задержаны на северо-западе Турции

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в северо-западной части страны группу подозреваемых в подготовке терактов. Об этом пишет местная пресса.
По информации проправительственной газеты Turkiye, подозреваемые были схвачены в провинции Бурса.
Уточняется, что автомобиль с ними был остановлен правоохранителями на въезде в провинцию. Во время обысков у пассажиров были обнаружены и изъяты две ручные гранаты.
В ходе проведенного расследования было установлено, что подозреваемые связаны с преступной организацией.
"Выяснилось, что шантаж, давление и нападения планировались против некоторых людей в Измире по инструкциям, полученным от руководителей организации, скрывающихся за границей"
– издание Turkiye
Установлено, что подозреваемые занимались планированием терактов по всей Турции.