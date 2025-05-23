Подозреваемые в подготовке терактов задержаны на северо-западе Турции

Группа связанных с преступной организацией лиц готовила серию терактов в Турции. Они были схвачены правоохранителями при въезде в провинцию на северо-западе страны.

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали в северо-западной части страны группу подозреваемых в подготовке терактов. Об этом пишет местная пресса.

По информации проправительственной газеты Turkiye, подозреваемые были схвачены в провинции Бурса.

Уточняется, что автомобиль с ними был остановлен правоохранителями на въезде в провинцию. Во время обысков у пассажиров были обнаружены и изъяты две ручные гранаты.

В ходе проведенного расследования было установлено, что подозреваемые связаны с преступной организацией.

"Выяснилось, что шантаж, давление и нападения планировались против некоторых людей в Измире по инструкциям, полученным от руководителей организации, скрывающихся за границей"

– издание Turkiye

Установлено, что подозреваемые занимались планированием терактов по всей Турции.