Информацией по делу о теракте в "Крокусе" обмениваются Турция и Россия

Турция предоставляет РФ информацию по делу о теракте в "Крокусе". При этом в республике отказываются комментировать возможность выдачи фигурантов России.

Турция и Россия обмениваются информацией по делу о теракте, произошедшем в подмосковном "Крокус сити холле" весной прошлого года. Об этом сообщил источник в профильном турецком ведомстве.

"Страны обмениваются необходимой информацией, детали не разглашаются"

– турецкий источник

При этом он подчеркнул, что Анкара не комментирует возможность выдаче Москве фигурантов, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что предполагаемый исполнитель теракта признался, что его брат, который живет в Турции, также является участником теракта. Он также подчеркнул, что его брат – член запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Напомним, 22 марта 2024 года группа боевиков совершила атака на концертный зал в подмосковном "Крокусе" во время концерта группы "Пикник". Жертвами теракта стали более 140 человек, еще 551 человек пострадал.