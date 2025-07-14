Почти 11 тысяч человек остались без электричества в Крыму

Масштабное отключение света произошло сегодня в столице Крыма Симферополе, а также в приморской Алуште. В общей сложности электроэнергию не получают почти 11 тыс человек.

Массовое отключение электричества зафиксировано сегодня в Крыму, подробности ЧП рассказал министр топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

По его словам, блэкаут коснулся Симферополя и Алушты. Причина – сильная жара и одновременное повышенное потребление электричества, так что электросети не выдерживают сочетания этих двух факторов.

Воронкин уточнил, что в результате срабатывания автоматики были обесточены 32 трансформаторные подстанции, а также 4790 точек поставок. В общей сложности без света остались 10 965 человек.

Министр заверил, что специалисты уже восстанавливают подачу электричества.

Стоит отметить, что в Симферополе сейчас +31 градус, в Алуште + 29.