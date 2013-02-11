Вестник Кавказа

Пляжный сезон в Азербайджане стартует 15 июня

Пляж
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Уже скоро в Азербайджане начнется пляжный сезон – купаться в Каспийском море можно будет начиная с 15 июня. Пока ответственные структуры готовят пляжи.

Официальное открытие пляжного сезона в Азербайджане состоится 15 июня.

Исполнительная власть азербайджанской столицы города Баку дала соответствующим органам поручения по очистке пляжных зон.

Подготовку к открытию сезона реализуют и другие ответственные структуры.

Напомним, в Баку в Каспийском море обычно не купаются. Поплавать и позагорать на берегу моря в Азербайджане можно в поселках Абшеронского полуострова, например в Шихово, Сахил, Мардакян и других.

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