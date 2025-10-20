План США по сектору Газа обсудят Рубио и Нетаньяху

Уже завтра американский госсекретарь должен прилететь в Израиль. В рамках визита он проведет встречу с премьером еврейского государства.

В конце текущей недели в Израиле состоится встреча премьер-министра страны и госсекретаря Соединенных Штатов. Об этом поведала 22 октября Шош Бедросян, официальный представитель израильского кабмина.

Она подчеркнула, что американский госсекретарь Марко Рубио прилетит в еврейское государство завтра.

"Госсекретарь Марко Рубио на этой неделе возвращается в Израиль. Он прибудет в четверг, а встреча с Биньямином Нетаньяху запланирована на пятницу"

– Шош Бедросян

На днях осведомленный источник сообщал, что госсекретарь США прилетит в Израиль с целью продвижения реализации мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Ранее на этой неделе в Израиль прибыли вице-президент США, спецпосланник президента и главный советник Белого дома.