США создают центр координации по сектору Газа – СМИ

Американские военные в Израиле начали создавать центр координации по Газе. Он будет заниматься круглосуточным мониторингом ситуации в анклаве.

Соединенные Штаты приступили к созданию военно-гражданского координационного центра для мониторинга прекращения огня в секторе Газа. Об этом рассказали информированные источники.

По данным ABC News, он начнет работать в ближайшие дни.

Центр будет находиться на территории Израиля. Источники акцентировали внимание на том, что объект специально разместят не на военной базе еврейского государства, чтобы обеспечить его доступность для официальных лиц из других стран, участвующих в восстановлении Газы.

В свою очередь, The Wall Street Journal сообщает со ссылкой на источник в Пентагоне, что для создания центра в Израиль прилетело примерно 200 американских военных.

Ожидается, что центр будет в режиме онлайн мониторить ситуацию в Газе. Получать информацию планируется из различных источников, включая разведывательные беспилотники и международные организации.

Напомним, соглашение о прекращении огня в секторе Газа вступило в силу 10 октября.