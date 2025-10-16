Вестник Кавказа

Уиткофф и Кушнер прибыли в Израиль

Тель-Авив
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Израиле совершил посадку самолет со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером на борту. Цель их визита – продвижение реализации мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа.

Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и главный советник Белого дома Джаред Кушнер прибыли в Израиль. Об этом пишут израильские средства массовой информации.

Цель их визита заключается в обсуждении вопросов, связанных с продвижением реализации мирного плана по урегулированию в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в еврейское государство вместе с Уиткоффом отправится вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс.

Напомним, 10 октября вступило в силу соглашение о прекращении огня между Израилем и радикальным движением ХАМАС. Итоговое мирное соглашение по Сектору Газа было подписано в египетском Шарм-эль-Шейхе в понедельник, 13 октября, представителями Соединенных Штатов, Турции, Египта и Катара.

