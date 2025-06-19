Пезешкиан приедет в Ханкенди на саммит ОЭС

Масуд Пезешкиан совершит визит в Азербайджан. Президент Ирана примет участие в саммите ОЭС в Ханкенди.
Иранский президент Масуд Пезешкиан 3 июля совершит визит в Азербайджан, сообщает пресс-служба посольства Исламской Республики в Баку.
Как заявили в диппредставительстве, президент примет участие в XVII саммите стран-членов Организации экономического сотрудничества, который пройдет в Ханкенди.
Напомним, ранее азербайджанский президент Ильхам Алиев в ходе недавнего телефонного разговора пригласил своего иранского коллегу на данное мероприятие.