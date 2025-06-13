Ильхам Алиев и Масуд Пезешкиан созвонились после ирано-израильского конфликта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого азербайджанский лидер подтвердил позицию страны в отношении ирано-израильского конфликта.

Сегодня, 26 июня, состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезешкианом, в ходе которого азербайджанский лидер еще раз выразил позицию Баку в отношении конфликта между Ираном и Израилем и обеспокоенность Азербайджана в связи с обострением ситуации в регионе.

Также Ильхам Алиев выразил соболезнования в связи с тем, что боевые действия привели к гибели граждан Ирана и пожелал скорейшего выздоровления раненым. Также он передал иранскому коллеге поздравления в связи с прекращением ирано-израильского конфликта и достижением режима прекращения огня, отметив, что мир и безопасность в регионе являются важнейшими условиями.

Масуд Пезешкиан поблагодарил азербайджанского коллегу за соболезнования.

Также главы двух государств обменялись мнениями о перспективах двусторонних отношений, отметив успешный визит Масуда Пезешкиана в Азербайджан. В ходе беседы лидеры двух стран подчеркнули важность продолжения совместных усилий по реализации договоренностей, достигнутых по его итогам.

Также Ильхам Алиев еще раз пригласил Масуда Пезешкиана на саммит Организации экономического сотрудничества (ОЭС), который в начале июля примет Баку.