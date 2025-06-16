Пезешкиан посетит на следующей неделе Армению

В Армении подтвердили визит президента Ирана Масуда Пезешкиана. Он должен состояться менее чем через неделю.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в начале следующей недели отправится в Армению. Об этом сказано в сообщении, распространенном 12 августа Минэкономики РА.

Подробности предстоящей поездки пока не сообщаются.

Известно лишь, что в рамках визита, который продлится с 18 по 21 августа, президент Исламской Республики планирует посетить армяно-иранский бизнес-форум. Он состоится 19 августа.

В форуме примут участие иранские компании из промышленной, дорожно-строительной, сельскохозяйственной, логистической и инженерной отраслей.

Напомним, предыдущий форум, в котором участвовал президент Ирана, состоялся в конце 2016 года. Тогда в Ереван приезжал Хасан Рухани.