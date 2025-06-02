Пезешкиан посетит Беларусь

Через несколько недель состоится визит президента Ирана в Беларусь. Соответствующую информацию подтвердили во вторник в МИД РБ.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан в конце этого месяца отправится с официальным визитом в Беларусь. Об этом поведал 10 июня глава МИД РБ Максим Рыженков.

"В рамках предстоящего заседания Высшего экономического совета ЕАЭС 26-27 июня будет также официальный визит президента Ирана"

– Максим Рыженков

Он подчеркнул, что в ходе поездки в республику глава ИРИ поучаствует в ряде мероприятий, передает БелТА.

"Он примет не только участие в этом мероприятии по линии ЕАЭС и в форуме экономическом, который будет сопровождать мероприятие, это также будет совмещено с его официальным визитом"

– белорусский министр

Он обратил внимание на то, что Беларуси и Иран на многие международные вопросы смотрят одинаково.

Помимо этого, руководитель внешнеполитического ведомства отметил, что Иран очень важен для Беларуси с точки зрения логистики.

"Мы очень следим за развитием коридора Север-Юг через Иран, потому что мы очень надеемся, что это повысит наши возможности для доставки наших товаров и в Индию, и в Юго-Восточную Азию"

– глава министерства

Напомним, осенью прошлого года президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Пезешкиана посетить в удобное время Минск, чтобы обсудить перспективы сотрудничества.