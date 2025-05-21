Иран соединит Ардебильскую железную дорогу с Азербайджаном

Тегеран планирует соединить железную дорогу в Ардебиле с Азербайджаном. В центре внимание также будет возведение железнодорожного терминала.

Железная дорога провинции Ардебиль на северо-западе Ирана будет соединена с железнодорожной сетью Азербайджана. Для этого будут предприняты все усилия, заявил новоназначенный посол Ирана в Баку Муджтаба Демирчилу.

Он передал, что в центре внимания будет как соединение железнодорожной линии, так и строительство железнодорожного терминала.

"Провинция Ардебиль имеет важное значение во взаимоотношениях между Ираном и Азербайджаном. Возможности и потенциал этой провинции играют значительную роль в укреплении отношений двух стран"

- Муджтаба Демирчилу

Напомним, что Моджтаба Дамирчилу был назначен новым послом Ирана в Азербайджане 3 июня 2025 года.