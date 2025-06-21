Пезешкиан положительно оценил визит в Азербайджан

Иранский президент по возвращении в Тегеран рассказал на пресс-конференции о визите в Азербайджан и встрече с президентом Алиевым. Накануне Пезешкиан побывал в Ханкенди, где прошел саммит ОЭС.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан после возвращения из Азербайджана, где он принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди поделился впечатлениями от визита.

Иранский президент положительно оценил визит в соседнюю республику, на пресс-конференции в Тегеране он рассказал, что встреча с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым была организована в позитивной и дружественной обстановке. На ней были сформированы позитивные договоренности в области экономического и регионального сотрудничества.

Также Пезешкиан назвал позитивной и конструктивной встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Саммит ОЭС в Азербайджане состоялся накануне, участие в нем приняли главы государств, министры и представители международных организаций.