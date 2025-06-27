Вестник Кавказа

Песков: Москва не угрожает Баку и постоянно на связи с генпрокуратурой АР

Песков: Москва не угрожает Баку и постоянно на связи с генпрокуратурой АР
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин сейчас находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, стороны обсуждают все проблемные вопросы, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент председатель Следственного Комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, вот как раз в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными"

- Дмитрий Песков

Также пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Москва никогда не угрожала и не угрожает Баку, передает РИА Новости.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
760 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.