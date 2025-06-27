Песков: Москва не угрожает Баку и постоянно на связи с генпрокуратурой АР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Глава СК РФ Александр Бастрыкин сейчас находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана Кямраном Алиевым, стороны обсуждают все проблемные вопросы, сообщил сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящий момент председатель Следственного Комитета Бастрыкин находится в постоянном контакте с генпрокурором Азербайджана, вот как раз в ходе этих контактов они разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными"
- Дмитрий Песков
Также пресс-секретарь Владимира Путина подчеркнул, что Москва никогда не угрожала и не угрожает Баку, передает РИА Новости.