Что происходит в отношениях России и Азербайджана?

Кризис в российско-азербайджанских отношениях, начавшийся 27 июня, когда российские силовики провели в Екатеринбурге операцию, в результате которой погибли два человека, набирает обороты. И в Москве, и в Баку не исключают, что конфликт инспирирован силами, заинтересованными в обострении отношений между двумя странами.

Реакция сторон на произошедшее

Напомним, что в минувшую пятницу уральские силовики ворвались в дом семьи Сафаровых, подозревавшихся в преступлении четвертьвековой давности. В ходе операции двое задержанных погибли.

В Баку на действия сотрудников российских правоохранительных органов ответили жестко: отменили совместные культурные мероприятия, приостановили межпарламентское сотрудничество, задержали полтора десятка россиян, в том числе семерых журналистов агентства Sputnik Азербайджан, среди которых оказались глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Практически всем инкриминировали транзит наркотиков из Ирана и кибермошенничество. Вчера в Баку прошел суд над гражданами России – восьмерых арестовали на четыре месяца.

© Фото: МВД Азербайджана

Между тем екатеринбургские силовики снова взялись за дело: задержали лидера местной азербайджанской диаспоры, бизнесмена Шахина Шихлинского и привезли его в Следственный комитет по Свердловской области для дачи показаний в качестве свидетеля. Шихлинский со своим сыном участвовал в качестве защитников в суде 27 июня. Задержание лидера диаспоры вызвало возмущение Коллегии адвокатов Азербайджана, председатель которой Анар Багиров обещал обратиться в международные правозащитные организации по фактам насилия в отношении азербайджанцев в России. Однако после дачи показаний Шихлинского отпустили.

Пути к примирению

Сегодня утром официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прямо заявила, что кризис российско-азербайджанских отношений выгоден недоброжелателям:

Немало тех, кто хочет на этом нагреть руки. Пусть только не обожгутся. Потому что для нас, я думаю, что для двух народов действительно отношения дружбы чрезвычайно важны и те, кто хочет их испортить, должны хорошо подумать о том, что они делают.

Нет никаких сомнений, что в конечном счете Москва и Баку придут к взаимопониманию, и хочется верить, что стороны услышат друг друга раньше, не дав разгореться межгосударственному конфликту. А для этого необходимо провести незамедлительное скрупулезное расследование событий в Екатеринбурге.

Ведь совершенно очевидно, что в свое время далеко не все было сделано для нормализации отношений после предыдущего кризиса, вызванного крушением самолета в Актау; и осадок остался. Затягивание расследования катастрофы самолета Embraer E190 невыгодно в первую очередь самой России и, конечно, вредит отношениям с Азербайджаном. Полной ясности в отношении случившегося в небе над Грозным до сих пор нет, тем не менее президент Азербайджан признал, что выстрел по борту AZAL оказался случайным и посмертно присвоил пилотам – русским по национальности – сумевшим посадить поврежденный самолет и спасти десятки жизней, звания Героев Азербайджана.

Хочется верить, что те, от кого сейчас зависит стабилизация российско-азербайджанских отношений, не будут повторять прежних ошибок, в противном случае кризис может усугубиться и воспрепятствовать возобновлению контактов во всех областях – от культуры до международной политики. Взаимопонимание между лидерами двух стран, их равноправные, уважительные и прагматичные связи позволяют надеяться на возобновление дружественных отношений между двумя государствами, народы которых связаны неразрывными узами.