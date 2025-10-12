Первый этап мирного плана по Газе завершается – Египет

Глава МИД Египта сообщил, что близится завершение первого этапа плана по Газе. Он добавил, что для успешной реализации плана Трампа, и ХАМАС, и Израиль должны добросовестно выполнять взятые на себя обязательства.

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты сообщил, что к концу приближается реализация первого этапа соглашения по Газе, Египет выступает как один из посредников в процессе урегулирования конфликта.

"Сейчас мы находимся на завершающей стадии реализации первого этапа (плана по Газе)"

– Бадр Абдель Аты

Глава египетского МИД уточнил, что план, предложенный Дональдом Трампом, в настоящее время составляет "единственную основу" для урегулирования. Он добавил, что необходимо предпринимать усилия для того, чтобы этот план успешно реализовался.

"Главная задача сейчас заключается в том, чтобы обе стороны - Израиль и ХАМАС - добросовестно и с искренними намерениями выполняли соглашение, достигнутое в Шарм-эш-Шейхе"

– Бадр Абдель Аты

Обе стороны несут свои обязательства, напомнил министр.