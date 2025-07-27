Первый арт-фестиваль примет курорт "Мамисон"

Сергей Меняйло сообщил о проведении арт-фестиваля на курорте "Мамисон". В рамках мероприятия состоится вечернее светомузыкальное представление на фоне башен селения Лисри.

Руководитель Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил о скором проведении первого арт-фестиваля на курорте Мамисон.

Он заявил, что мероприятие пройдет с 16 по 17 августа. Глава региона подчеркнул, что гости смогут посетить арт-объекты, прогуляться по курорту и древнего селу Лисри.

Кроме того, для желающих посетить фестиваль развернутся ярмарка брендов и мастеров со всего Северного Кавказа.

Меняйло добавил, что в рамках мероприятия состоится вечернее светомузыкальное представление на фоне древних башен села. Все это дополнит выступление группы "Ragon Bal".