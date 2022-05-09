Акция "Чистый обелиск" прошла в Северной Осетии

Во Владикавказе на Ново-Осетинском кладбище прошла традиционная акция "Чистый обелиск", проинформировал глава региона Сергей Меняйло.
"Горжусь нашей молодежью: у ребят с юношества сформированы правильные взгляды на жизнь и активная гражданская позиция"
- Сергей Меняйло
Проект посвящен увековечению памяти героев времен ВОВ. Ее участники - молодежное крыло Народного фронта - очистили территорию, удалили заросли травы и обновили покрытие на двенадцати памятниках.
Также волонтеры провели реставрацию мемориала в честь павших на фронте уроженцев села Згид. Работы по благоустройству проводятся не первый год - акция длится уже более пяти лет и охватывает десятки захоронений.
Помимо физической реставрации ведется просветительская работа: волонтеры ищут имена героев по архивам и тематическим платформам, помогая вернуть забытые страницы истории, подчеркнул руководитель проекта Батраз Акоев.