Вестник Кавказа

Акция "Чистый обелиск" прошла в Северной Осетии

Акция "Чистый обелиск" прошла в Северной Осетии
© Фото: Пресс-служба Сергея Меняйло
Молодежные активисты Северной Осетии вновь провели акцию "Чистый обелиск", приведя в порядок захоронения участников Великой Отечественной войны.

Во Владикавказе на Ново-Осетинском кладбище прошла традиционная акция "Чистый обелиск", проинформировал глава региона Сергей Меняйло.

"Горжусь нашей молодежью: у ребят с юношества сформированы правильные взгляды на жизнь и активная гражданская позиция"

- Сергей Меняйло

Проект посвящен увековечению памяти героев времен ВОВ. Ее участники - молодежное крыло Народного фронта - очистили территорию, удалили заросли травы и обновили покрытие на двенадцати памятниках.

Также волонтеры провели реставрацию мемориала в честь павших на фронте уроженцев села Згид. Работы по благоустройству проводятся не первый год - акция длится уже более пяти лет и охватывает десятки захоронений.

Помимо физической реставрации ведется просветительская работа: волонтеры ищут имена героев по архивам и тематическим платформам, помогая вернуть забытые страницы истории, подчеркнул руководитель проекта Батраз Акоев.

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