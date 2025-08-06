Первая школа НБА откроется осенью в Тбилиси

В грузинской столице в скором времени заработает первая баскетбольная школа НБА. Она распахнет свои двери для ребят во второй декаде сентября.

В начале осени в Тбилиси состоится открытие первой баскетбольной школы NBA. Об этом сказано в сообщении, размещенном на портале учреждения.

Первый молодежный детский лагерь для юных баскетболистов от 6 до 18 лет примет гостей 10–14 сентября. Основная же программа занятий стартует 29 сентября.

В разработке программы обучения принимали участие департамент международных операций НБА, тренеры и игроки лиги. Эта программа включает в себя не только тренировки по баскетболу и мини-матчи, но и занятия, направленные на развитие жизненных навыков.

Как отметил основатель JB Academy Леван Ахвледиани, при содействии которого в грузинской столице заработает школа, проект даст начинающим баскетболистам возможность попасть в НБА.

"Для нас это больше, чем просто программа – это возможность для каждого ребенка реализовать свои мечты, тренироваться как профессионал, чувствовать себя ценным и верить, что однажды он тоже сможет играть в НБА"

– Леван Ахвледиани