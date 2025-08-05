Грузинский футболист выиграл суд у корейского клуба

В ФИФА обязали корейский "Ульсан" выплатить компенсацию своему бывшему хавбеку Георгию Арабидзе. Клуб намерен обжаловать это решение.

Грузинский полузащитник Георгий Арабидзе выиграл в ФИФА спор у футбольного клуба "Ульсан" (Южная Корея). Об этом информирует издание Sportseol.

Полузащитник обратился в суд после того, как "Ульсан" расторг с ним действующий контракт.

Арабидзе присоединился к корейскому клубу летом 2024 года, заключив соглашение сроком на три с половиной года. Однако вскоре после того, как в "Ульсане" сменился тренер, клуб объявил о расторжении соглашения с хавбеком.

Между Арабидзе и "Ульсан" произошел конфликт. После этого полузащитник подал иск против клуба в ФИФА, настаивая на том, что руководство нарушило действующий контракт.

В ФИФА рассмотрели это дело и признали правоту грузинского хавбека. Клуб обязали выполнить контрактные обязательства перед футболистом и выплатить часть годовой зарплаты за оставшееся до истечения контракта время. Это примерно $2,9 млн.

"Ульсан" намерен оспорить решение ФИФА в Спортивном арбитражном суде Лозанны.