Грузинский "Орби" обратится в ФИФА из-за трансфера футболиста в Россию

ФК "Орби" попросит ФИФА разобраться в ситуации с футболистом Вахо Бедошвили, присоединившимся к "Пари НН" на правах свободного агента. В грузинском клубе отметили, что у полузащитника есть действующий контракт, который никто с ним не разрывал.

Грузинский футбольный клуб "Орби" намерен обратиться в ФИФА из-за перехода полузащитника Вахо Бедошвили в "Пари НН". Об этом сказано в сообщении, распространенном на страницах "Орби" в соцсетях.

В нем сказано, что контракт Бедошвили с грузинским клубом действовал до конца 2026 года.

В "Орби" отметили, что игроком интересовался ряд клубов Европы.

"С одним из клубов мы и игрок совместно согласовали условия трансфера, договор и контракт были готовы к подписанию. На следующий день мы узнали, что игрок уехал в Россию без согласия нашего клуба, и с тех пор с ним невозможно связаться"

– пресс-служба клуба

В сообщении также говорится, что на днях "Орби" получил уведомление о том, что хавбек в одностороннем порядке расторг действующее соглашение, после чего его зарегистрировал клуб из России.

"Действия как игрока, так и "Пари НН" нарушают регламент ФИФА, тем самым нарушая законные интересы нашего клуба. Исходя из сложившейся ситуации, мы приняли решение обратиться в соответствующий орган ФИФА и начать судебный спор против игрока и российского клуба"

– пресс-служба "Орби"

Напомним, в прошлом сезоне Бедошвили провел за "Орби", который выступает во втором по силе грузинском дивизионе, провел 18 матчей. На его счету три гола и три результативных передачи.