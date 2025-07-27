Кутаисское "Торпедо" не смогло выйти в групповой этап Лиги Конференций

"Торпедо" Кутаиси провело сегодня дома ответный матч квалификации Лиги Конференций против "Омонии". По сумме двух матчей в следующий раунд квалификации вышла кипрская команда.
Футбольный клуб "Торпедо" Кутаиси потерпел крупное поражение от кипрской "Омонии" в ответной встрече 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций со счетом 0:4.
Мячи на свой счет записали нападающие Стеван Йоветич (30-я и 63-я минуты) и Вилли Семеду (47-я и 78-я).
В первом матче сильнее также была "Омония". Таким образом, в 3-й раунд квалификации турнира вышла кипрская команда.