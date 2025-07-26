Квалификация Лиги Конференций: "Сабах" вышел в 3-й раунд, "Спаэри", "Дила" и "Пюник" – нет

Четыре клуба из Азербайджана, Грузии и Армении провели ответные матчи в рамках 2-го раунда квалификации Лиги Конференций. В следующий раунд вышел лишь один из них.

В четверг, 31 июля, проходят ответные матчи 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций УЕФА.

На данный момент уже завершилась встреча в Масазыре, где "Сабах" (Азербайджан) разгромил "Петроклуб" (Молдавия) со счетом 4:1.

"Сабах" – "Петроклуб"

Голами в составе "Сабаха" отметились нападающие Джой-Лэнс Миккельс, записавший на свой счет хет-трик (22-я, 28-я и 44-я минуты), и Павол Шафранко (45+1). Гости сумели ответить лишь одним забитым мячом благодаря автоголу защитника азербайджанской команды Стива Сольве.

В первом матче победу также одержал "Сабах" (2:0). В 3-й раунд квалификации вышла азербайджанская команда.

"Спаэри" – "Аустрия"

"Спаэри" (Грузия) встречался сегодня дома с "Аустрией" и потерпел крупное поражение со счетом 0:5. У гостей отличились защитник Тин Плавотич (40-я минута) и нападающие Доминик Фитц (42-я), Морис Мэлоун (45+1, с пенальти, и 55-я) и Йоханнес Эггештайн (72-я).

В следующий раунд идет австрийская команда, которая была сильнее "Спаэри" в обоих матчах (2:0 и 5:0).

"Дила" – "Рига"

Еще один грузинский клуб – "Дила" – играла в родных стенах с "Ригой" (Латвия). Команды сыграли вничью, забив на двоих целых шесть мячей.

Голы у хозяев забили нападающие Део Бассинга (15-я и 51-я минуты) и Бланксон Анофф (81-я). Гости ответили точными ударами нападающего Реджиналдо Рамиреса (45+7, с пенальти), защитника Баба Мусы (64-я) и полузащитника Антона Черномордого (90+6).

В матче недельной давности победу одержала "Рига" (2:1), поэтому борьбу за выход в групповой этап Лиги Конференций продолжит латвийская команда.

"Дьер" – "Пюник"

К этой минуте закончился уже также матч в венгерском Дьере, где одноименный клуб переиграл со счетом 3:1 "Пюник" (Армения).

Счет на 16-й минуте открыл нападающий "Дьера" Надир Бенбуали. На 69-й минуте он удвоил преимущество хозяев. На 84-й минуте нападающий "Пюника" Вагнер Гонсалвес сократил отставание в счете, однако на 90-й минуте защитник Даниэл Штефуль отправиль третий мяч в сетку ворот армянской команды.

Неделю назад сильнее был "Пюник" (2:1), однако по сумме двух матчей в следующий квалификационный раунд вышел "Дьер".