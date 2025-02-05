"Карабах" пробился в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов

"Карабах" выиграл в ответной встрече второго квалификационного раунда Лиги чемпионов. Клуб из Агдама уже гарантировал себе участие в Лиги конференций УЕФА.

На республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку состоялась ответная встреча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между агдамским "Карабахом" и ирландским "Шелбурном".

Матч завершился победой азербайджанской команды со счетом 1:0. Единственный мяч в этой игре был забит под занавес первого тайма, на 44-й минуте. Автогол защитника гостей Мартинса решил исход встречи.

По итогам двух игр "Карабах" одолел своего соперника с общим счетом 4:0. Соперником клуба из Агдама станет победитель пары ФКСБ (Румыния) – "Шкендия" (Северная Македония).

Стоит добавить, что проход в третий раунд Лиги чемпионов позволил подопечным Гурбана Гурбанова гарантировать себе место в групповой стадии Лиги конференций УЕФА.