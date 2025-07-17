Вестник Кавказа

"Карабах" стартовал с победы в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов

матч между клубами “Шелбурн“ и “Карабах“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
ФК "Карабах" начал 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов с крупной победы в гостях над ирландским "Шелбурном". Ответная игра против пройдет в Азербайджане на следующей неделе.

В Дублине 23 июля состоялась первая встреча 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Шелбурном" (Ирландия) и "Карабахом" (Азербайджан). Крупную победу со счетом 3:0 одержали гости.

Счет на 12-й минуте забил полузащитник Леандру Андраде. На 81-й минуте хавбек Алексей Кащук удвоил преимущество агдамской команды, а на 85-й полузащитник Нариман Ахундзаде установил окончательный результат.

Ответная игра состоится в Баку 30 июля. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени (19:00 мск).

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