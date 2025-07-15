"Ноа" уступил "Ференцварошу" в первом матче квалификации Лиги чемпионов

ФК "Ноа" принимал сегодня дома "Ференцварош" в рамках квалификации Лиги чемпионов. Победу в матче одержали гости.

В Ереване только что закончился первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между армянским "Ноа" и венгерским "Ференцварошем".

Хозяева вышли вперед на 35-й минуте благодаря автоголу защитника Стефана Гартенманна. На 45-й минуте полузащитник "Ференцвароша" Каллум О′Дода восстановил равновесие в счете, а еще через четыре минуты нападающий Барнабаш Варга вывел гостей вперед, принеся венгерской команде победу – 2:1.

Отметим, что на 82-й минуте "Ференцварош" остался в меньшинстве в результате удаления защитника Ибраима Сиссе.

Ответная игра состоится в Будапеште 30 июля. Начало – в 21:00 (мск).