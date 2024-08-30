Первая фаза строительства порта Анаклия завершится до 2029 года

Первый этап возведения порта Анаклия в Грузии завершится до 2029 года. В нее будет вложено около $600 млн.

Первая фаза строительства глубоководного порта Анаклия будет завершена до 2029 года, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"В Анаклия уже начались работы, включая дноуглубительные работы и строительство волнорезов. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности $600 млн, после завершения первой фазы порт будет обслуживать более 600 тыс контейнеров в год"

- Ираклий Кобахидзе

Он подчеркнул, что это крайне важный инфраструктурный проект, который необходимо реализовать в кротчайшие сроки.

Напомним, что порт Анаклия начали возводить в 2024 году. Тендер на проектирование и создание морской инфраструктуры выиграла бельгийская компания Jan De Nul.