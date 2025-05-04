Пентагон: США выделят на ядерную триаду $60 млрд

В будущем году из бюджета США $60 млрд будет направлено на модернизацию ядерной триады. В целом запрос на оборонный бюджет на 2026 года превышает $1 трлн.

В Пентагоне рассказали о планах США заняться развитием ядерной триады в будущем году - на это направят $60 млрд.

"Ядерная сфера находится в стадии модернизации. Поэтому бюджет на 2026 финансовый год запрашивает около 60 миллиардов на ядерную сферу для поддержки и модернизации всех трех направлений нашей триады"

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Ядерная триада включает стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты и атомные подводные ракетоносцы. Все эти виды ВС оснащены ядерным оружием.

Ранее президент США Дональд Трамп запросил у Конгресса $1,01 трлн оборонного бюджета на предстоящий финансовый год. Расходы Штатов на оборону, таким образом, возрастут на 13%.