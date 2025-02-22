Pegasus свяжет Актобе и Стамбул прямыми рейсами

У Pegasus в сентябре появится авиамаршрут между Актобе и Стамбулом.

Турецкий авиаперевозчик Pegasus свяжет прямыми рейсами казахстанский Актобе и Стамбул. Первый полет будет выполнен 23 сентября.

Жители Казахстана смогут отправиться в турецкий мегаполис два раза в неделю – по вторникам и пятницам. В небе пассажирам предстоит провести четыре с половиной часа.

Лайнер совершит посадку в аэропорту Сабихи Гекчен. Перелет обойдется в 38 тыс тенге.

Отметим, что ранее Pegasus Airlines запретил перевозить в ручной клади портативные зарядные устройства для смартфонов.