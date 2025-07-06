Пассажиры задержанного рейса Сухум-Москва отправятся в столицу через Сочи

iFly организует доставку пассажиров из Сухума в Сочи для дальнейшего вылета в Москву. Ранее авиаперевозчик отложил выполнение рейса Сухум-Москва по техническим причинам.
Рейс Сухум-Москва авиакомпании iFly был задержан из-за технических проблем с самолетом. Пассажиров доставят в столицу РФ другим рейсом через воздушную гавань города Сочи, передает пресс-служба аэровокзала Сухума.
"Находящиеся в аэропорту Сухума пассажиры обеспечены питанием и напитками, в терминале работают сплит-системы, в случае необходимости граждане могут обратиться к медицинским работникам"
– пресс-служба аэропорта
Сообщается, что пассажиров рейса доставят в Сочи автотранспортом.