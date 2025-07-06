Вестник Кавказа

Пассажиры задержанного рейса Сухум-Москва отправятся в столицу через Сочи

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
iFly организует доставку пассажиров из Сухума в Сочи для дальнейшего вылета в Москву. Ранее авиаперевозчик отложил выполнение рейса Сухум-Москва по техническим причинам.

Рейс Сухум-Москва авиакомпании iFly был задержан из-за технических проблем с самолетом. Пассажиров доставят в столицу РФ другим рейсом через воздушную гавань города Сочи, передает пресс-служба аэровокзала Сухума. 

"Находящиеся в аэропорту Сухума пассажиры обеспечены питанием и напитками, в терминале работают сплит-системы, в случае необходимости граждане могут обратиться к медицинским работникам"

– пресс-служба аэропорта 

Сообщается, что пассажиров рейса доставят в Сочи автотранспортом.

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