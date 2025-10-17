Пашинян посетит Ватикан

Вестник Кавказа

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с Папой Римским в Ватикане в ближайшие дни.

Глава правительства Армении Никол Пашинян совершит визит в Ватикан. Визит политика состоится 18-20 октября, поведала пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян. 

Как отметила Багдасарян, премьер Армении посетит церемонию канонизации архиепископа Игнатия Малояна, которую возглавит Папа Римский Лев XIV. Церемония должна пройти на площади Святого Петра в Ватикане. 

Согласно информации пресс-секретаря, глава правительства Армении также проведет встречу с главой Католической церкви и госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

