Пашинян посетит Ватикан

Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретится с Папой Римским в Ватикане в ближайшие дни.
Глава правительства Армении Никол Пашинян совершит визит в Ватикан. Визит политика состоится 18-20 октября, поведала пресс-секретарь Пашиняна Назели Багдасарян.
Как отметила Багдасарян, премьер Армении посетит церемонию канонизации архиепископа Игнатия Малояна, которую возглавит Папа Римский Лев XIV. Церемония должна пройти на площади Святого Петра в Ватикане.
Согласно информации пресс-секретаря, глава правительства Армении также проведет встречу с главой Католической церкви и госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.