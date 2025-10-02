Армения готова подать заявку на вступление в ЕС в 2026 году

Глава МИД Армении подтвердил настрой властей республики на членство в ЕС. При этом он не сказал, когда именно республика подаст соответствующую заявку.

Армения может подать заявку на вступление в Европейский союз в 2026 году. Об этом заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян.

При этом он допустил, что это может произойти и через месяц.

Руководитель внешнеполитического ведомства напомнил, что в республике принят закон, который обязывает правительство стремиться к членству в ЕС.

"Когда мы подадим заявку, сказать точно не могу. Может быть, в следующем месяце, а может быть, в следующем году. Это зависит от многих факторов. Но, как я уже сказал, это наша официальная политика"

– Арарат Мирзоян