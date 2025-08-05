Пашинян и Кобахидзе обсудили переговоры Армении и Азербайджана в США

Премьер-министры Грузии и Армении провели телефонный разговор. Стороны обсудили встречу Алиева и Пашиняна в Вашингтоне и подписание декларации.

Состоялся телефонный разговор премьер-министров Армении и Грузии Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе.

Армянский премьер проинформировал Кобахидзе об итогах переговоров с лидерами Азербайджана и США, которые состоялись в Вашингтоне на прошлой неделе. На встрече в США 8 августа была подписана совместная декларация по урегулированию конфликта между Баку и Ереваном.

Пашинян и Кобахидзе отметили, что установление мира между Арменией и Азербайджаном открывает новые возможности для всего Южного Кавказа.

Также стороны провели обмен мнениями по вопросам двусторонних и региональных отношений.

Пашинян выразил благодарность премьеру Грузии за публичное приветствие достигнутых Арменией и Азербайджаном договоренностей 8 августа.

Ранее Кобахидзе заявил, что подписание мирной декларации между Баку и Ереваном открывает новую эру стабильности и экономического развития в регионе.