Партия "За Грузию" выступила против союза с другой частью оппозиции

Партия экс-премьера Гахария "За Грузию" не намерена вступать в союз с остальной частью оппозиции перед муниципальными выборами. Она уже начала согласовывать кандидатов.

Оппозиционная партия "За Грузию", созданная экс-премьером страны Георгием Гахария, не планирует объединяться в коалицию с другими оппозиционными партиями, в том числе с "Единым национальным движением", заявил член партии Бека Лилуашвили.

"Если вы меня спросите, какова наша позиция, то мы готовимся к этим выборам. На это никто не может повлиять, ни изнутри страны, ни извне. Пусть они обсуждают сколько хотят, собираются они участвовать в них или нет"

- Бека Лилуашвили

Партия "За Грузию" также готова обсуждать вопрос согласования нейтральных и аполитичных кандидатов к муниципальным выборам.

Напомним, что выборы в органы местного самоуправления в Грузии пройдут 4 октября 2025 года.