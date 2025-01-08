Европа призвала грузинскую оппозицию пойти на выборы

Депутаты Европарламента призывают оппозицию в Грузии к участию в муниципальных выборах. Таким образом они хотят продемонстрировать единство народа страны в поддержке демократии.

Европарламент призывает оппозицию в Грузии принять участие в выборах в органы местного управления, которые пройдут в октябре 2025 года, говорится в сегодняшнем докладе по ситуации в стране.

"Депутаты Европарламента призывают оппозицию страны использовать эту возможность, чтобы продемонстрировать единство грузинского народа в его поддержке демократии и верховенства закона, как это уже продемонстрировали мирные протесты после октябрьских выборов"

- доклад

В нем отмечается, что курс правительства "Грузинской мечты" ставит под угрозу путь Грузии к членству в ЕС. В связи с этим Европарламент призывает к проведению внеочередных парламентских выборов под наблюдением международных и независимых внутренних наблюдателей, а также введению санкций против высокопоставленных должностных лиц и "сторонников режима".

Напомним, что вопрос участия в предстоящих муниципальных выборах расколол оппозицию. О готовности начать подготовку к ним заявили партии "За Грузию", "Гирчи" и "Лело". Остальные продолжают бойкот и требуют проведения новых выборов в парламент.

Почему так важны местные выборы?

Основатель научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, что мотивирует европейских политиков призывать грузинскую оппозицию идти на муниципальные выборы, а самих оппозиционеров – пересматривать свой подход к избирательным процессам.

"На самом деле, происходит то, чего и следовало ожидать. Если оппозиция не примет участие в муниципальных выборах, она просто самоуничтожится. Потому Европарламент и призвал ее готовиться к выборам. Оппозиционная риторика уже поменялась. Две партии – "Гирчи" и партия бывшего премьер-министра Гахария сказали, что будут участвовать. Ожидается, что и партия "Лело" пойдет на муниципальные выборы", - прежде всего сказал он.

"Даже Саломе Зурабишвили изменила свое мнение. Раньше ее движение "Сопротивление" заявляло, что любой, кто примет участие в местных выборах, будет агентом Кремля, теперь они так больше не говорят. Это, кстати, играет не в пользу оппозиции, потому что подтверждает то, что постоянно отмечает власть в отношении оппозиционных сил: они меняют свои настроения, когда того хочет Запад. Сейчас происходит именно это, и я ожидаю, что и другие партии в итоге пойдут на местные выборы", - сообщил Арчил Сихарулидзе.

"В основе призыва Европарламента лежит понимание, что если оппозиция просто стоит на улице и протестует, она проиграет все. Ведь тогда то гражданское общество, которое к ней привязано, останутся вне государственных и демократических процессов, а поддерживающие их люди потеряют и влияние, и деньги, и предыдущие достижения. Поэтому сейчас эти изменения в политической позиции относительно местных выборов вполне естественны", - подчеркнул политолог.