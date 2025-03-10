Часть оппозиции в Грузии отвергла бойкот выборов

Еще одна оппозиционная партия в Грузии задумалась об участии в муниципальных выборах, которые пройдут в октябре. Партия "Лело" заявила, что большинство выступают против бойкота голосования.

Еще одна оппозиционная партия допустила свое участие в муниципальных выборах в Грузии: ранее отказывавшаяся от них партия "Лело" изменила позицию.

"Необходимо начать серьезные дискуссии о выборах. Обсуждение должно начинаться с рациональных аргументов: что, если мы присоединимся к бойкоту, какие будут последствия"

- один из лидеров партии "Лело" Ираклий Купрадзе

По его словам, опросы показывают, что за участие в выборах выступают примерно в четыре раза больше людей, чем за бойкот.

Подобная позиция не устраивает другую оппозиционную партию "Единое национальное движение", созданную бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили. Ее член Леван Саникидзе считает, что, если "Лело" не изменит решение, то будет иметь много проблем со своим электоратом.

Таким образом, об участии в предстоящих муниципальных выборах заявили следующие оппозиционные партии: "За Грузию", "Гирчи" и "Лело".

Напомним, что муниципальные выборы в Грузии состоятся 4 октября 2025 года.