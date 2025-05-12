Радикальная оппозиция не хочет внеочередных выборов – Кобахидзе

Премьер-министр Кобахидзе заявил, что грузинская радикальная оппозиция на самом деле не хочет проведения новых парламентских выборов, так как знает о своем поражении. По его словам, она находится в более проигрышном положении, чем в октябре 2024 года.

Оппозиция в Грузии не хочет проведения внеочередных парламентских выборов, так как знает о своем проигрыше, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Накануне бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила на акции протеста в Тбилиси и заявила, что, наверное, все оппозиционные партии намерены участвовать в выборах, но сначала должны пройти парламентские выборы, а только потом муниципальные. Она также предположила, что голосования могут пройти одновременно.

"Когда они говорят о внеочередных парламентских выборах, на самом деле они сами этого не хотят, потому что знают, что находятся в абсолютно пагубном положении. Об этом они уже говорят открыто. Им это невыгодно"

- Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что желание оппозиции провести внеочередные выборы в парламент теперь им вообще не подходит, потому что на них они потерпят еще большее поражение, чем в октябре 2024 года. К тому же, муниципальные выборы будут более полноценные без участия радикальных сил, считает Кобахидзе.

Напомним, что выборы в органы местного управления в Грузии состоятся 4 октября 2025 года. Из всех оппозиционных партий, прошедших в парламент по итогам выборов 2024 года, только партия экс-премьера Георгия Гахария "За Грузию" готовится принять в них участие.

Партии "Единое национальное движение", "Коалиция за перемены" и "Сильная Грузия" продолжают требовать от правительства "Грузинской мечты" проведения внеочередных выборов в парламент.